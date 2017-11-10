У ДФС назвали кількість авто на єврономерах, які незаконно перебувають в Україні

На території України станом на 1 листопада перебуває понад 383,3 тис. транспортних засобів з іноземною реєстрацією, з яких майже 236,6 тис. автомобілів - з порушенням терміну.

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Як повідомила прес-служба Державної фіскальної служби, за 10 місяців 2017 року в Україну ввезено 865 тис. транспортних засобів з іноземною реєстрацією. При цьому, з порушенням терміну на території країни перебуває понад 67 тис. авто, ввезених в режимі «транзиту», а також 169,5 тис. авто, ввезених в режимі «тимчасового ввезення».

За даними ДФС, в ТОП-5 країн-членів Європейського Союзу, з яких було ввезено транспортні засоби, входять Польща, Литва, Німеччина, Чехія, Болгарія.

Також повідомляється, що в січні-жовтні митники склали 17,9 тис. протоколів про порушення митних правил при ввезенні автомобілів, за результатами яких порушникам нараховано 127,7 млн грн штрафів.

Як повідомляв УНІАН, на початку вересня власники автомобілів з іноземною реєстрацією з усіх міст України проводили акції протесту, перекриваючи вулиці в центрі Києва, вимагаючи від уряду знизити вартість розмитнення автомобіля і не чинити тиску на власників транспортних засобів з єврономерами.

Згодом в ДФС повідомили про початок розслідування митними органами Литви за запитом українських колег про законність ввезення і використання на території нашої країни транспортних засобів з литовської реєстрацією.