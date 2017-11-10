В Чернігові ще одного "євробляхера" оштрафували на три мільйони гривень

У Чернігові суд зобов'язав власника автомобіля на іноземній реєстрації заплатити понад 3 млн грн штрафу за порушення режиму тимчасового ввезення автомобілів. Про це повідомляє Державна фіскальна служба.

Так, автомобіль Mercedes-Benz був ввезений на територію України з ухиленням від сплати митних платежів.

При перетині кордону водій пред'явив митникам паспорт громадянина Литви, що давало йому право, як нерезиденту, ввезти автомобіль без сплати митних платежів у режимі "тимчасове ввезення" на термін до 1 року.

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Однак митники встановили, що чоловік має громадянство та постійне місце проживання в Україні. У зв'язку з цим власник авто зобов'язаний був оплатити мито, ПДВ та акцизний податок.

За порушення ст. 485 Митного кодексу України на порушника накладено штраф у розмірі 300 відсотків несплаченої суми митних платежів. Згідно з постановою Чернігівської митниці мова йде про суму 3,38 млн грн. Позицію ГФС підтримали суди першої та апеляційної інстанції.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Одесі власниці авто на "єврономерах" виписали штраф в три мільйони гривень.