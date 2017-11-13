Emirates придбає 40 лайнерів Boeing 787 Dreamliner за $15 мільярдів

Авіакомпанія Emirates підписала з корпорацією Boeing контракт на купівлю 40 літаків Boeing 787-10 Dreamliner. Вартість угоди — $15,1 млрд. Про це йдеться на сайті Boeing, передає РБК.

Угода була укладена на полях Міжнародного авіасалону в Дубаї.

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«Це завжди було стратегією Emirates - інвестувати в найпередовіші та найефективніші літаки, і замовлення, оформлені сьогодні, відображають це. Сьогоднішнє оголошення також говорить про нашу впевненість у майбутньому авіації в Об'єднаних Арабських Еміратах», - сказав головний виконавчий директор Emirates Шейх Ахмед бін Саїд Аль-Мактум.

Перші лайнери авіакомпанія отримає у 2022 році. У Boeing відзначили, що угода зміцнює «давнє партнерство» між компаніями і сприяє підтримці понад 75 тис. робочих місць у Сполучених Штатах.