"Антонов" показав вражаюче відео польоту нового українського літака на виставці в Дубаї

Державне підприємство «Антонов», єдиний в Україні виробник літаків, представив два транспортні літаки на міжнародному салоні Dubai Air Show в ОАЕ.

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Як повідомляє прес-служба держконцерну, на виставці представлений прототип легкого багатоцільового транспортного літака Ан-132 - літак-демонстратор Ан-132D і військово-транспортний літак короткого злету та посадки Ан-70.

Ан-132D взяв участь у програмі демонстраційних польотів, повідомили на підприємстві.

Відео демонстраційного польоту літака Ан-132D держконцерн оприлюднив на своїй сторінці в Facebook.

Нагадаємо, Dubai Air Show стартував 12 листопада 2017 року. Авіасалон проводять кожні два роки.

Як повідомляв УНІАН, виробництво першого зразка Ан-132 стартувало у вересні 2015 року. При цьому "Антонов" підписав низку угод із Саудівської Аравією про постачання даних літаків з 2017 року, а також про спільне проектування та виробництво авіаційного заводу на її території, де заплановано серійне виробництво Ан-132.

Потреба світового ринку в таких літаках на найближчі 20 років керівництво українського підприємства оцінило в близько 900 одиниць.

Для складання Ан-132 були залучені провідні авіаційні компанії, зокрема Pratt & Whitney Canada, General Electric, Honeywell, Liebherr та Hamilton Sundstrand.

Держпідприємство "Антонов" - єдиний в Україні виробник транспортних, пасажирських літаків і літаків спеціального призначення. У числі найбільш відомих розробок підприємства - літаки Ан-32, Ан-148, Ан-158, Ан-74, Ан-124, Ан-70 і Ан-225.