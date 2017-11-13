Найбільші мережі АЗС знову підняли ціни на бензин і дизпальне

Низка найбільших мереж АЗС за вихідні, 11-12 листопада, підняли роздрібні ціни на бензин і дизпаливо на 10-60 коп. за літр, повідомив кореспонденту УНІАН аналітик консалтингової компанії UPECO, що спеціалізується на ринках енергоносіїв, Олександр Сіренко.

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За інформацією UPECO, в мережі ОККО вся паливна лінійка подорожчала на 50 коп. за літр - до 28,49 грн (бензин марки А-92), 29,49 грн (А-95), 30,49 грн (А-95 «Преміум»), 26,99 грн (дизпаливо) і 27,99 грн (дизпаливо «Преміум»).

Також зазначається, що на АЗС SOCAR паливо подорожчало на 30 коп. за літр - до 28,29 грн (бензин марки А-92), 29,29 грн (А-95), 30,29 грн (А-95 «Преміум»), 26,79 грн (дизпаливо) і 27,79 грн (дизпаливо «Преміум»).

Згідно з повідомленням, на станціях компаній AMIC і Parallel вартість палива зросла на 50 коп. - до 27,99 грн (бензин марки А-92), 28,99 грн (А-95) і 26,49 грн (дизпаливо).

За словами Сіренка, в мережах заправок Glusco, ТНК, «Золотий Гепард» бензин подорожчав на 60 коп. за літр, а дизельне паливо - на 40 коп. за літр.

«Вартість палива на АЗС, якими управляє компанія «Глуск Україна», зросла до: А-92 - 26,65 грн за літр, А-95 - 27,85 грн за літр, А-95 «Преміум» - 28,85 грн за літр, дизпаливо - 25,75 грн за літр і дизпаливо «Преміум» - 26,25 грн за літр», - повідомив експерт.

За оцінками Сіренка, сьогодні на ціни АЗС діють фактори, на які Україна не має впливу, а саме - котирування на світлі нафтопродукти на європейському ринку.

«Різниця в оптовій ціні на бензин сьогодні і місяць тому на європейському ринку становить близько 70 дол. за тонну. У свою чергу оператори українського ринку протягом останніх тижнів підвищували ціни на 50 коп. за літр на тиждень», - сказав він, додавши, що після зростання цін минулими вихідними слід очікувати, що регіональні мережі піднімуть свої ціни упродовж двох-трьох днів до аналогічних значень з великими операторами ринку.

Подальший розвиток подій, за словами Сіренка, залежатиме від ситуації на світовому ринку нафти.

Як повідомляв УНІАН, у вересні в Україні ціни на паливо зросли в середньому на 1,5 грн за літр. За словами Сіренка, це було зумовлено збільшенням вартості нафтопродуктів на європейському ринку, за ціновими індикаторами якого працює український ринок.

У жовтні та листопаді зростання вартості палива в Україні продовжилося. Наприклад, протягом 3-6 листопада ціни на АЗС у середньому зросли на 10-30 коп. за літр.