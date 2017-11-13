Українці в 6 разів збільшили митне оформлення вживаних авто

Обсяги митного оформлення вживаних автомобілів у січні-жовтні зросли в 6 разів, повідомила прес-служба Державної фіскальної служби.

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Згідно з повідомленням, за 10 місяців 2017 року на митну територію України імпортовано 123 тис. автомобілів і сплачено до бюджету 17,4 млрд грн митних платежів. З них 56 тис. - вживані транспортні засоби, щодо імпорту яких сплачено 4,3 млрд грн митних платежів.

"Якщо раніше в середньому за місяць ввозилося близько 1000 вживаних авто, то в поточному році - майже 6000 авто щомісяця, а в жовтні ввезено понад 7000 таких автомобілів", - наголошується в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, з 1 серпня 2016 року в Україні набув чинності закон про зниження акцизу на імпорт вживаних автомобілів. Термін дії даного закону встановлено до 31 грудня 2018 року.

Зокрема, акциз на машини з об'ємом бензинового двигуна до 1 л становить 0,102 євро за 1 куб. см, що майже в 11 разів менше від раніше чинної ставки в 1,094 євро.

Для інших обсягів двигуна сітка акцизу виглядає таким чином. Для бензинових авто: з двигуном 1-1,5 л акциз тепер становить 0,063 євро (раніше – 1,367 євро); з двигуном 1,5-2,2 л – 0,267 євро (раніше – 1,643 євро); з двигуном 2,2-3 л – 0,276 євро (раніше – 2,213 євро); з двигуном більше 3 л - 2,209 євро (раніше – 3,329 євро). Для дизельних автомобілів: з двигуном до 1,5 л – 0,103 євро (раніше – 1,367 євро); з двигуном 1,5-2,5 л – 0,327 євро (раніше – 1,923 євро); з двигуном понад 2,5 л – 2,209 євро (раніше – 2,779 євро).