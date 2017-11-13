У Литві повідомили про десятки тисяч авто, незаконно вивезених до України

На територію України з Литовської Республіки з порушеннями митних правил були вивезені 57 тисяч автомобілів.

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Про це пише директор консалтингової компанії Friendly Avia Support Олександр Ланецький на своїй сторінці в Facebook.

«Минулого тижня митний департамент Литви офіційно відзвітував про перші результати перевірок законності експорту машин з литовськими номерами до України. Згідно зі звітом, понад 57 тисяч автомобілів були вивезені з Литви до України в обхід існуючих законодавчих норм з грубими порушеннями митних правил. Ймовірно, найближчим часом буде ініційовано порушення кримінальних справ проти організаторів і виконавців цієї масової афери», - написав він.

За словами Ланецького, керівникам та акціонерам фірм, через які купували авто, якщо буде доведено їхню участь у злочинній змові, загрожує мінімум три кримінальні статті.

«Реальних власників таких авто чекає затримання та конфіскація автомобіля під час перетину європейського кордону (це якщо український МВС відмовиться співпрацювати з литовськими колегами і затримувати авто прямо в Україні)», - написав він.

Як повідомляв УНІАН, митниця Литовської Республіки за запитом Державної фіскальної служби України почала розслідування щодо законності ввезення та використання на території нашої країни транспортних засобів, зареєстрованих на території Литви.

Раніше Державна фіскальна служба повідомляла, що за станом на 1 листопада на митній території України знаходиться понад 59 тис. транспортних засобів з литовської реєстрацією, левова частка яких - 44,6 тис. - в режимі тимчасового ввезення.

На початку вересня власники автомобілів з іноземною реєстрацією з усіх міст України проводили акції протесту, перекриваючи вулиці в центрі Києва, вимагаючи від уряду знизити ціну розмитнення автомобіля і не чинити тиск на власників транспортних засобів з єврономерами.