"Укрзалізниця" з 10 грудня запускає щоденний потяг Київ - Маріуполь

Акціонерна держкомпанія "Укрзалізниця" для задоволення попиту пасажирів на перевезення залізничним транспортом з 10 грудня переведе на щоденний графік курсування поїзд №103/104 за маршрутом Київ – Маріуполь.

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Про це повідомив в. о. голови правління "Укрзалізниці" Євген Кравцов на своїй сторінці в Twitter.

"Щодня, замість через день, з 10 грудня №103/104 Київ - Маріуполь. Враховуємо підвищений попит пасажирів на перевезення у маріупольському напрямку, збільшуємо періодичність курсування. З Києва о 18:55, прибуття до Маріуполя о 12:20. З Маріуполя о 13:45, в Києві о 7:18", - написав Кравцов.

У прес-службі держкомпанії відзначили, що потяг буде курсувати через станцію ім. Т. Шевченка (місто Сміла), Знам'янку, Дніпро, Запоріжжя, Волноваху.

Як повідомляв УНІАН, у напрямку Маріуполя слідують поїзди №69/70 Маріуполь – Львів, №103/104 Маріуполь – Київ, №83/84 Маріуполь – Київ, №192/191 Одеса – Маріуполь.

З 6 липня "Укрзалізниця" запустила потяг №195/196 Маріуполь – Харків.

20 жовтня, виступаючи у Верховній Раді, прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що в найближчі місяці буде покращено залізничне сполучення з Маріуполя і оновлений рухомий склад "Укрзалізниці".