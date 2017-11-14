Журналісти провели експеримент: подалися до Італії власним авто, вартість подорожі порівняли із перельотом

Журналісти вирішили з'ясувати, чи економніша дорога автомобілем за подорож до Європи літаком. Вони обрали кінцевою точкою подорожі італійське місто Мілан.

Квиток на літак коштував би кожному з чотирьох пасажирів 250-300 євро. Здолати 4,2 тис. кілометрів шляху туди і назад було вирішено на малолітражці із середнім розходом палива в 6 літрів на сотню, йдеться в сюжеті ТСН.

Страховка "зелена карта", обов’язкова для виїзду за кордон на авто, коштувала у Києві 750 гривень. Якщо не порушувати правил дорожнього руху, ніяких додаткових витрат подорож Україною не передбачає. Однак уже на найближчій угорській заправці треба оплатити проїзд – дороги в країні платні, 10 днів користування коштують понад 20 євро. У Словенії тижнева перепустка на шляхи коштує 15 євро і її треба наклеїти на лобове скло – інакше штраф від 250 до 500 євро.

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На заправках автомобілістам ніхто не допомагає, а от за похід до туалету доведеться сплатити 50 центрів – близько 15 гривень. В Італії сплачувати доводиться за кожну ділянку дороги, і ціни всюди різні – від 7 євро за кілометр. При собі варто завжди мати готівку. Тож дорога до Мілана тривала два дні та коштувала 450 євро, ще стільки ж – у зворотний бік.

"Порівняно з літаком і трансфером до готелю на автомобілі можна заощадити 200 євро, але це в розрахунку на чотирьох подорожніх. Якби в салоні їхало тільки двоє, тривала поїздка була б ще й невигідною. Але в таких подорожах є безперечний плюс – на машині можна змінювати маршрут, відкривати нові місця і милуватися європейськими пейзажами", - додали журналісти.