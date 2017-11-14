Лоукостер Pegasus Airlines може відкрити "дочку" в Україні

Pegasus Airlines розглядає можливість відкриття дочірнього підприємства в Україні. Про це розповів Forbes директор авіакомпанії з продажу та розвитку мережі Емре Пекесен, повідомляє avianews.

Читайте такожАвіакомпанія LOT запустить нові рейси зі Львова до Польщі

Менеджмент вже провів переговори з Мінінфраструктури України в Києві про створення можливого спільного підприємства, в якому більшою часткою володітимуть українські інвестори і яке буде літати з української ліцензією.

"Україна є ринком, який недостатньо обслуговується. Це велика країна з великим населенням і з середнім зростанням ВВП по регіону. Це цікава країна. Ми стежимо за ситуацією, але це не означає, що ми точно відкриємо нову базу", - сказав Пекесен, зазначивши, що Україна одна з країн, що знаходяться в шорт-листі керівництва.

Він також підтвердив, що в разі запуску української дочки вона буде виконувати як внутрішні, так і міжнародні польоти.

У червні заступник міністра інфраструктури Віктор Довгань повідомила, що турецький лоукост Pegasus Airlines подав заявку до Державіаслужби України для реєстрації в якості української авіакомпанії.

Після цього Мінінфраструктури спростувало цю інформацію. У свою чергу Вікторія Довгань, після появи спростування міністерства, написала на своїй сторінці в facebook: "Насправді питання Pegasus є чутливим, враховуючи переговори і комерційну таємницю".

Інформація про можливе відкриття дочірнього підприємства Pegasus Airlines в Україні виникла на ринку в кінці січня. Тоді міністр інфраструктури Володимир Омелян на зустрічі з представниками бізнесу в Європейській бізнес асоціації заявив, що міністерство працює з турецької авіакомпанією, яка хоче відкрити свою дочку в Україні для виконання внутрішніх рейсів.

Pegasus Airlines зараз здійснює рейси до України за турецькою квотою, літаючи зі Стамбула до Львова, Запоріжжя, Харків і з Анкари до Києва і Одеси.