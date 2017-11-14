Піднімати тарифи на вантажні перевезення в 2018 році економічно безглуздо – голова Держрегуляторної служби

Відбулося підвищення тарифів на вантажні перевезення на 15% має бути останнім, принаймні, до 2019 року. Про це заявила голова державної регуляторної служби (ГРС) Ксенія Ляпіна.

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"Оскільки раніше лунали пропозиції, що треба зробити підняття тарифу на 15-16%, але окремими частинами протягом року, то зараз, якщо ми вже підняли на 15%, далі піднімати не має сенсу економічно", - заявила глава ГРС.

Питання тарифів актуальне для промисловців, у яких немає альтернативи залізничним перевезенням. Спільно з урядом вони планують підписати меморандум, в якому запропонують уряду посилити контроль за формуванням залізничних тарифів на вантажні перевезення (в 2014-2016 роках вони вже виросли майже на 70% – Ред.)

"Підписантами цього меморандуму наша Федерація бачить Кабінет міністрів: або це може бути особисто прем'єр-міністр, або ті державні службовці, яких він визначить", - говорить голова Федерації Металургів України Сергій Біленький.

Також зараз йде мова про необхідність впровадження механізму регулювання цін на перевезення залізницею, щоб вони не ставали несподіванкою для бізнесу і мали під собою об'єктивне обгрунтування. В "Укрзалізниці" доцільність такої ідеї підтверджують.

"Дуже правильно, для нас необхідно, так само як і для бізнесу, розуміти, яким буде залізничний тариф. Для нас це дохідна частина протягом декількох років, а не одного місяця", - заявив в. о. голови "Укрзалізниці" Євген Кравцов.