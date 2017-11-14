Лоукостер Ernest Airlines з 8 грудня запустить рейси з Києва та Львова до Італії

Італійська лоукост-авіакомпанія Ernest Airlines з 8 грудня запустить регулярні рейси з Києва до італійського міста Мілана (аеропорт Бергамо - УНІАН) і Неаполя, а зі Львова до Неаполя та Венеції. Про це повідомила прес-служба муждународного аеропорту Київ (Жуляни).

Читайте такожЛоукостер Pegasus Airlines може відкрити "дочку" в Україні

Згідно з повідомленням, рейси зі Львова до Неаполя здійснюватимуться три рази на тиждень по вівторках, п'ятницях і неділях, а рейси зі Львова до Венеції два рази на тиждень по п'ятницях і неділях.

Зазначається, що рейси з Києва до Неаполя та Мілана (Бергамо) здійснюватимуться три рази на тиждень по середах, суботах та неділях.

Крім цього, авіакомпанія Ernest Airlines з грудня додасть до вже існуючого рейсу Львів - Мілан (Бергамо) ще один рейс на тиждень. Таким чином, рейси за цим маршрутом будуть виконуватися тричі на тиждень по вівторках, п'ятницях і неділях.

Згідно з інформацією на сайті авіакомпанії, найнижча ціна квитка в одну сторону з Києва до Неаполя становитиме 43 євро, а з Києва до Мілана становитиме 39 євро.

Ціна квитка в одну сторону зі Львова до Неаполя становитиме 44 євро, до Венеції 41 євро, а до Мілана 49 євро.

Як повідомляв УНІАН, 20 жовтня італійська авіакомпанія Ernest Airlines запустила рейс Мілан ("Бергамо") - Львів.

Довідка УНІАН. Компанія Ernest Airlines була заснована в 2015 році групою швейцарських і італійських інвесторів і отримала Сертифікат європейського авіаперевізника 11 квітня 2017 року. У цьому серпні авіакомпанія придбала аеробус A320 і планує ввести в експлуатацію ще два Аirbus A320 між груднем 2017 року і квітнем 2018 року.

Ernest Airlines дозволяє пасажирам купувати до трьох місць багажу - 15, 20 або 25 кг кожне, від 8 євро за одне місце.