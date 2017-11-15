Росія запускає перші пасажирські поїзди в обхід України

РЖД у середу, 15 листопада, запускає перші пасажирські поїзди залізничною дорогою в обхід України.

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Першими в обхід України пройдуть потяги з Москви до Кисловодська, Анапи, Новоросійська, Адлера і назад, двоповерховий склад з Санкт-Петербурга до Адлера і назад, пише РИА Новости.

За проектом максимальна швидкість руху пасажирських поїздів становитиме 140 кілометрів на годину.

Завантаження напряму в літній період, як планується, буде до 190 поїздів на добу, більша частина яких — це пасажирські потяги далекого прямування.

Вартість будівництва залізниці Журавка — Міллерово в обхід України оцінювалася в суму близько 56 мільярдів рублів. До цього поїзди на російський південь курсували територією України.

Нова залізниця довжиною 137 кілометрів проходить повністю територією Росії (Воронезькою та Ростовською областями).