Airbus отримав замовлення на рекордні $50 мільярдів

11:18, 15 листопада 2017
Транспорт/Звя'зок
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Компанія підписала пакет угод про постачання 430 літаків.

Ілюстрація REUTERS

Європейський авіабудівний концерн Airbus SE оголосив про укладення рекордного замовлення на авіасалоні в Дубаї.

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Компанія підписала пакет угод про постачання 430 літаків на $49,5 млрд, передає Bloomberg.

Замовниками виступають авіакомпанії, частками у яких володіє американський інвестфонд Indigo Partners.

Зокрема, 146 літаків будуть поставлені угорській Wizz Air, 134 лайнери придбає американська Frontier Airlines, 70 бортів замовила чилійська JetSmart.

Джерела агентства повідомляють, що в середу Airbus може укласти ряд нових контрактів. В якості потенційного замовника називається FlyDubai, яка може придбати близько 175 літаків.

Нагадаємо, Dubai Air Show стартував 12 листопада 2017 року. Авіасалон проводять кожні два роки.

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Теги: #авіасалон в Дубаї#літаки Airbus