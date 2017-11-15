"Укравтодор" планує в 2018 році відремонтувати дорогу від Тернополя до Умані

Державне агентство автомобільних доріг України («Укравтодор») у рамках проекту GO Highway, який з'єднає Одесу і Гданськ автобаном, планує у 2018 році відремонтувати ділянку дороги від Тернополя до Умані і розпочати капітальний ремонт і реконструкцію дороги від Хмельницького до кордону з Вінницької області.

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Про це повідомив виконуючий обов'язки голови "Укравтодору" Славомір Новак на засіданні уряду в середу.

«Мені приємно, що у цьому році у рамках проекту GO Highway відремонтовано дорогу від Тернополя до Львова і частково М-12 (Стрий - Знам'янка). У наступному році на цей проект направимо 4 млрд грн і плануємо відремонтувати цей коридор на ділянці від Тернополя до Умані і розпочнемо капітальний ремонт і реконструкцію від Хмельницького до кордону з Вінницькою областю», - сказав він.

За словами Новака, автобан gо Highway має з'єднати транспортним коридором українські порти з портами на Балтійському морі.

«Реалізація цього проекту передбачає два етапи: ремонт існуючої дороги, реконструкція цього коридору з розширенням проїзної частини до 4-х смуг і будівництво об'їзних доріг там, де необхідно, за кошти МФО (міжнародних фінансових організацій - УНІАН) або за гранти Євросоюзу», - сказав він .

Як повідомляв УНІАН, раніше міністр інфраструктури Володимир Омелян заявив, що на будівництво швидкісного автомобільного сполучення GO Highway, яке з'єднає Гданськ і Одесу, буде виділено у 2018 році 4 млрд грн.

Довідка УНІАН. "Укравтодор" розробляє проект gо Highway, який з'єднає Одесу і Гданськ автобаном. Будівництво планується на українській частині коридору за маршрутом Одеса-Умань-Львів-Краковець, тоді як польська частина маршруту GO Highway вже готова.