Дорожники готові виконати ремонтних робіт на 54 мільярди - "Укравтодор"

Дорожня галузь України готова виконати обсяг робіт з ремонту доріг на суму близько 54 мільярдів гривень протягом декількох років. Про це повідомив виконуючий обов'язки голови "Укравтодору" Славомір Новак на засіданні уряду в середу.

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"Минулого року ми провели всі закупівлі робіт з ремонту доріг на Prozorro. Таким чином, всі мають рівні можливості. За минулі 11 місяців було проведено 2,5 тисячі процедур закупівель на суму 54 мільярдів гривень. Це означає, що галузь готова виконати обсяг робіт на суму 50-54 мільярдів гривень, звичайно, не за один рік, але це очевидний знак, що будівельна машина почала працювати. Я переконаний, що в наступному році вона запрацює ще краще, ще швидше, ніж цього року", - сказав він.

При цьому Новак зазначив, що економія завдяки системі Prozorro становила 2,5 мільярдів гривень.

Як повідомляв УНІАН, раніше міністр інфраструктури Володимир Омелян заявляв, що наступного року в Україні може бути відремонтовано близько 4-5 тисяч кілометрів доріг державного значення у разі затвердження держбюджету на 2018 рік з обсягом фінансування дорожнього господарства в розмірі 40 мільярдів .

Проект державного бюджету на 2018 рік передбачає збільшення фінансування будівництва і ремонту українських доріг на 37% порівняно з 2017 роком - до 44 мільярдів гривень.

За інформацією уряду, у 2016 році в Україні було відремонтовано 816 кілометрів доріг, ще на 711 кілометрах належить захисне покриття. За словами міністра інфраструктури Омеляна, дорожня галузь України у 2016 році була профінансована на 10 мільярдів гривень із заявлених урядом близько 20 мільярдів гривень.

За даними "Укравтодору", щорічна потреба у фінансуванні автодоріг в країні оцінюється щонайменше в 60 мільярдів гривень.