Еміратська авіакомпанія купить у літаків Boeing на $27 мільярдів

Еміратська авіакомпанія Flydubai уклала угоду з американським концерном Boeing на постачання 225 літаків загальною вартістю 27 мільярдів доларів, повідомляє Прайм з посиланням на заяву перевізника на авіасалоні Dubai Airshow.

Читайте такожКитай купить літаки Boeing майже на $6 мільярдів

Угода включає твердий контракт на поставку 175 літаків Boeing 737 MAX плюс опціон ще на 50 лайнерів даного сімейства.

За твердим контрактом закуповується близько 50 літаків Boeing 737 MAX 10 (максимальна місткість - 230 пасажирів), решта - Boeing 737 MAX 8 (до 200 пасажирів) і Boeing 737 MAX 9 (до 220 пасажирів).

У підсумку Flydubai стане власником 320 літаків цього американського авіабудівного концерну.