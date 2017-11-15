"Укравтодор" хоче оголосити тендер на реконструкцію дороги Київ - Чернігів

Державне агентство автомобільних доріг України ("Укравтодор") цього року планує оголосити тендер на реконструкцію дороги Київ - Чернігів, а також підписати договір на реконструкцію північної об'їзної дороги Житомира.

Читайте такожДорожники готові виконати ремонтних робіт на 54 мільярди - "Укравтодор"

Про це повідомив виконуючий обов'язки голови "Укравтодору" Славомір Новак на засіданні уряду в середу.

"Найближчим часом плануємо підписати договір на реконструкцію північної об'їзної дороги Житомира в бетоні, яка буде розширена до 4 смуг. Ще в цьому році плануємо оголосити тендер на реконструкції дороги М-01 Київ - Чернігів", - сказав він.

Також Новак повідомив, що цього року було завершено капітальний ремонт дороги Київ-Обухів, а також початі роботи по проектам будівництва об'їзних доріг на трасі М-03 Київ - Харків - Довжанський.

За його словами, "Укравтодор" підписав цього року 10 нових контрактів на суму свыше100 мільйонів доларів.

"...Коротко про проекти МФО (міжнародні фінансові організації – УНІАН). Ми підписали цього року вже 10 нових контрактів на суму більше 100 мільйонів доларів. Оголосили тендери на суму 500 мільйонів доларів", - сказав Новак.

Як повідомляв УНІАН, раніше міністр інфраструктури Володимир Омелян заявляв, що наступного року в Україні може бути відремонтовано близько 4-5 тисяч кілометрів доріг державного значення у разі затвердження держбюджету на 2018 рік з обсягом фінансування дорожнього господарства в розмірі 40 мільярдів гривень.

Проект державного бюджету на 2018 рік передбачає збільшення фінансування будівництва і ремонту українських доріг на 37% порівняно з 2017 роком - до 44 мільярдів гривень.

За інформацією уряду, у 2016 році в Україні було відремонтовано 816 кілометрів доріг, ще на 711 кілометрах належить захисне покриття. За словами міністра інфраструктури Володимира Омеляна, дорожня галузь України у 2016 році була профінансована на 10 мільярдів гривень із заявлених урядом близько 20 мільярдів гривень.

За даними "Укравтодору", щорічна потреба у фінансуванні автодоріг в країні оцінюється щонайменше в 60 мільярдів гривень.