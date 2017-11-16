В 2018 році приведемо до ладу всі головні дороги в Запорізькій області - Бриль

Наступного року всі головні дороги в Запорізькій області будуть приведені до ладу. Про це заявив голова Запорізької облдержадміністрації Костянтин Бриль під час перевірки виконання ремонту автодороги Н-08 Бориспіль-Дніпро-Запоріжжя.

«Запланований на цей рік ремонт дороги Запоріжжя-Дніпро вже виконано на 45%.

Нас задовольняють якість та темпи виконання робіт підрядником. Ми вкладаємось у заплановані строки. В наступному році продовжимо співпрацю з цим підрядником. Думаю, що при такій швидкості ми в 2018 році приведемо до ладу всі головні дороги регіону», - заявив Костянтин Бриль.

Голова ОДА також наголосив, що ремонт доріг забезпечує роботою сотні людей, в регіоні створюються нові робочі місця, розвивається підприємництво. «Кожен відремонтований кілометр дороги дає кілька сотень робочих місць. Йдеться не тільки про наших будівельників та ремонтників. Адже вздовж оновлених доріг будуватимуться заправки, кафе та розвиватимуться інші напрямки бізнесу», - зазначив очільник області.

Костянтин Бриль повідомив, що вже наступного року заплановано передачу на баланс Запорізької області 5 тисяч кілометрів доріг. Фінансування з держбюджету ремонту доріг у 2018 році складе 540 мільйонів гривень. Проте пообіцяв, що ремонтуватимуть не тільки центральні дороги, а й автошляхи між районами.