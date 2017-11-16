ГПУ проводить обшуки в УЗ, в корупції підозрюються Дубневичі і Ко

16 листопада правоохоронці проводять обшуки у 6 регіонах України у справі зловживань в "Укрзалізниці". Про це у Facebook повідомив міністр інфраструктури Володимир Омелян.

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"Сьогодні Генеральна прокуратура України спільно з Національною поліцією проводять близько 50 обшуків в шести регіонах України по справі зловживань у особливо великих розмірах і злочинній змові з метою корупційних доходів", - написав він.

"Підозрюються громадяни Дубневичі, Михальчук, Костюк і інша весела гоп-компанія. Висновок – корупція на високому рівні таки є! Я знову правий!", - додав Омелян.

За його словами, важливо, щоб цю справу довели до кінця.

"Щоб це не стало черговою серією Discovery Channel: піймав-сфотографував-відпустив! Правоохоронці запевняють, що йдуть до кінця і на жодні компроміси не згодні", - підсумував Омелян.

Як повідомляв УНІАН, рішення про підпорядкування "Укрзалізниці" уряду було прийнято на початку 2017 року після публічних розглядів між міністром інфраструктури Володимиром Омеляном і главою компанії Войцехом Балчуном. Коментуючи дане рішення, прем'єр-міністр Володимир Гройсман зазначав, що перепідпорядкування компанії дозволить виключити ситуації її перетворення в заручницю особистих відносин і амбіцій чиновників різних рангів.

Наприкінці серпня Омелян повідомив, що Окружний адміністративний суд Києва визнав недійсним урядова постанова №52 "Про внесення змін в статут "Укрзалізниця" від 18 січня 2017 року, який передбачає виведення "Укрзалізниці" з підпорядкування Міністерства інфраструктури України.

У серпні він заявив, що збитки "Укрзалізниці" від корупції та неефективного використання коштів складають 10-15 мільярдів доларів в рік. За його словами, ці гроші можна було б спрямувати на закупівлю нових локомотивів та запуск нових програм з оновлення рухомого складу.

На останньому засіданні уряду Омелян закликав звільнити члена правління "Укрзалізниці" Сергія Михальчука, який курирує сектор пасажирських перевезень.

На початку року міністр інфраструктури закликав правоохоронні органи публічно відзвітувати про результати перевірки підприємств, пов'язаних з народним депутатом від фракції "Блок Петра Порошенко", головою комітету Верховної Ради з питань транспорту Ярославом Дубневичем, які постачають "Укрзалізниці" велика кількість залізничних виробів.

В інтерв'ю УНІАН директор компанії "АТ Механіка" Віталій Руденко заявляв, що менеджмент "Укрзалізниці" з 2005 року не допускає його компанію до тендерів, використовуючи різні прийоми. Крім того, багато високопоставлені чиновники "Укрзалізниці" є помічниками Дубневичів.

ЗМІ раніше повідомляли про те, що на початку лютого обшук у працюючих в нафтогазовій сфері компаніях братів Дубневичів проводила СБУ. Тоді ж з'явилася інформація, що спецслужба розслідує зловживання фірм Дубневичів на суму 1 мільярд гривень. У червні Вищий адмінсуд прийняв до розгляду скаргу управління Державної фіскальної служби у Львівській області, яка близько двох років домагається в судах позапланової перевірки "Корпорації КРТ", підозрюючи компанію в неправильному формуванні податкового кредиту на величезну суму. Восени 2016 року декларації Богдана та Ярослава Дубневичів викликали фурор у ЗМІ та серед експертів, оскільки в них були перераховані значні суми готівкових коштів і величезна кількість зареєстрованого на них і членів їх сімей нерухомого майна. Зокрема, брати Дубневичи виявилися лідерами серед українських політиків за кількістю задекларованих готівкових коштів. Богдан Дубневич задекларував 11,5 мільйона доларів, його дружина Тетяна має 137,1 мільйона гривень. Ярослав Дубневич зберігає готівкою 8 мільйонів 230 тисяч доларів США, 2 мільйони 780 тисяч євро та 5 мільйонів гривень.