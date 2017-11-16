Ціна краденого Криму: у Росії ціни на паливо б'ють рекорди

Зростання цін на пальне гарантовано продовжиться - завдяки новим ставками акцизів на бензин і дизпаливо, прийнятим Держдумою в другому читанні, повідомляє Газета.ru.

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"Держдума прийняла в другому, основному читанні, поправки до Податкового кодексу, що передбачають збільшення ставок акцизів на автомобільний бензин класу 5 і дизельне паливо", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що підвищення цін на пальне почнеться з Нового року. Згідно з поправками, з 1 січня 2018 року ставка акцизів на бензин класу 5 з 1 січня 2018 року збільшиться на 10,7% порівняно з чинною цього року і становитиме 11,213 тисячі рублів (186 доларів) за тонну.

"Раніше передбачалося, що в 2018 році діятиме ставка у розмірі 10,535 тисяч рублів (175 доларів) за тонну", - підкреслює видання.

Другий етап підвищення передбачено з 1 липня 2018 року — до 8,258 тисячі рублів (137 доларів) за тонну. Раніше передбачалося, що в 2018 році буде діяти ставка 7,072 тисячі рублів (117 доларів) за тонну.

У 2019 році ставка становитиме 8,541 тисячі рублів (142 долара за тонну замість 7,355 тисячі рублів (122 долари), у 2020 році — 8,835 тисячі рублів (147 доларів) за тонну замість 7,649 тисячі рублів (127 доларів) за тонну.

Насамперед, додаткові кошти планується скерувати на будівництво нових автомобільних доріг - у анексированном Криму, а також в Калінінграді та на Далекому Сході.

Експерти відзначають, що відчують на собі зростання вартості палива без винятку всі категорії громадян, навіть ті, хто не володіє власним автомобілем. Зростання вартості палива враховується при ціноутворенні всіх без винятку товарів і послуг за рахунок необхідності транспортування.

Як повідомлялося раніше, оптові ціни на бензин у Росії в середині листопада сягнули рекордного рівня в 2017 році.

Вартість бензину АІ-92 з 7 по 13 листопада зросла на 2,3 відсотка, до 42,850 тисячі рублів (711 доларів) за тонну, АІ-95 — на 1,7 відсотка, до 44,990 тисячі рублів (747 доларів) за тонну.