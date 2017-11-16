В ЄС продовжують зростати продажі авто: що купують європейці

Продажі нових легкових автомобілів у країнах Європейського Союзу (без урахування Мальти) у січні-жовтні 2017 року порівняно з аналогічним періодом минулого року збільшилися на 3,9% - до 12,8 млн одиниць, повідомляється в звіті Асоціації європейських виробників автомобілів (ACEA).

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Згідно з опублікованими даними, за аналізований період всі основні європейські ринки показали зростання. Реєстрації автомобілів в Італії збільшилася на 8,9%, в Іспанії - на 7,3%, Німеччині – на 2,3%, у Франції - на 4,8%, у Великобританії - знизилися на 4,6%.

Згідно з повідомленням, у жовтні 2017 року порівняно з торішнім показником продажі авто в ЄС зросли на 5,9% - до 1,169 млн одиниць.

За підсумками жовтня авторинки Євросоюзу продемонстрували різні показники продажів автомобілів. Зокрема, зростання авторинку сталося в Італії – на 7,1%, Іспанії – на 13,7%, Франції – на 13,7%. У той же час британський ринок минулого місяця показав зниження на 12,2%.

Лідерами за обсягом продажів, як і раніше, залишаються Німеччина (272,855 тис. авто), Франція (176,492 тис.) і Великобританія (158,192 тис.).

Лідером європейського авторинку залишається концерн Volkswagen. При цьому продажі компанії в порівнянні з торішнім результатом знизилися на 4,8% – до 286,774 тис. автомобілів. Ринкова частка компанії в жовтні 2017 року порівняно з вереснем 2016 року незначно знизилася до 24,5% з 24,8%.

Автомобільний концерн PSA Group, що об'єднує бренди Peugeot і Citroen, в жовтні в порівнянні з торішнім показником збільшив обсяг продажів на 74,1% - до 189,876 тис. одиниць, частка компанії на ринку зросла з 9,9% до 16,2%.

Компанія Renault займає третє місце з результатом 123,956 тис. проданих авто, показавши при цьому зростання продажів на 17,7%, а частка компанії зросла до 10,6% з 9,5%.

Як повідомляв УНІАН, за підсумками 2016 року продажі легкових автомобілів в ЄС зросли на 6,8% – до 14,6 млн штук.

ACEA – Асоціація європейських виробників автомобілів, створена як лобістська організація європейських автовиробників.