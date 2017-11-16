В одному із департаментів "Укрзалізниці" проводять обшуки - ГПУ

Правоохоронці проводять обшуки в службових приміщеннях одного із департаментів ПАТ «Укрзалізниця».

Про це УНІАН повідомили в управлінні зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України.

"Слідчими управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України спільно з співробітниками Департаменту захисту економіки Національної поліції України проводиться близько 50 обшуків у рамках кримінального провадження за фактом привласнення шляхом зловживання службовими особами ПАТ "Українська залізниця" своїм службовим становищем коштів в особливо великих розмірах під час проведення у період 2015 – 2017 років закупівель скріплень рейкових, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) КК України", - йдеться в повідомленні.

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Згідно з інформацією правоохоронців, обшуки тривають та проводяться в службових приміщеннях одного із департаментів «Укрзалізниці» та його філії, а також за місцем проживання службовців, в офісних приміщеннях та помешканнях керівників суб’єктів господарювання – переможців конкурсних торгів, з якими упродовж 2015 – 2017 р.р. підприємство укладались договори на закупівлю товарів за ймовірно завідомо завищеними цінами, котрі, в свою чергу, залучали підприємства з ознаками фіктивності.

"За ухвалами суду надано дозвіл на вилучення тендерної та бухгалтерської документації, інформації на комп’ютерних носіях, відібрання зразків поставленого товару, з метою можливості подальшого проведення у рамках розслідування цього кримінального провадження необхідних експертних досліджень", - повідомили в ГПУ.

Як повідомляв УНІАН раніше, 16 листопада правоохоронці проводять обшуки у 6 регіонах України у справі зловживань в "Укрзалізниці". Про це у Facebook повідомив міністр інфраструктури Володимир Омелян.

"Сьогодні Генеральна прокуратура України спільно з Національною поліцією проводять близько 50 обшуків в шести регіонах України по справі зловживань у особливо великих розмірах і злочинній змові з метою корупційних доходів", - написав він.