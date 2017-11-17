Естонська авіакомпанія відкриє новий рейс в Україну

Естонська національна авіакомпанія Nordica буде виконувати рейси з Таллінна в аеропорт Київ (Жуляни). Про це інформують в столичному аеропорту, пише ЦТС.

Коли саме почнуть виконуватися рейси і з якою частотою поки не повідомляється - про це обіцяють розповісти 17 листопада на зустрічі з керівництвом Nordica та аеропорту Київ.

Естонія створила Nordica в 2015 році після того, як припинила польоти державна авіакомпанія Estonian Air. Протягом року рейси виконувалися спільно зі словенською компанією Adria, яка спочатку забезпечувала сертифікат для виконання польотів, а також платформу для продажу квитків під своїм кодом.

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У 2016 році Nordica уклала договір про стратегічне партнерство з LOT, використовуючи платформу для продажу квитків польського перевізника і його код.

Зараз Nordica літає з Таллінна в Бориспіль. У літній період 2017 і 2016 рр авіакомпанія також виконувала рейси в Одесу.

Як повідомляв УНІАН, авіакомпанія Qatar Airways хоче подвоїти частоту польотів в Україну.