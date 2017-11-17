Міністр інфраструктури назвав терміни приходу до України трьох лоукостерів

У наступному році на український ринок прийдуть три європейські лоукост-авіакомпанії, повідомив міністр інфраструктури України Володимир Омелян в ефірі одного з телеканалів.

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"Зараз ведуться переговори з трьома європейськими лоукостами. Ми плануємо, що вони прийдуть до України наступного року. Зараз переговори на різних стадіях, деякі лише на початковій стадії. Але все переговорники стверджують, що прихід на український ринок буде в 2018 році", - сказав він.

При цьому міністр зазначив, що всі учасники політичного процесу взяли зобов'язання підтримувати прихід лоукостів в Україну.

Як повідомляв УНІАН, раніше Омелян заявляв, що лоукост-авіакомпанія з українською реєстрацією може почати польоти вже наступного року.

Також в середині вересня Омелян повідомив, що аеропорт "Бориспіль" проводить повторні переговори з одним з найбільших європейських лоукостерів - авіакомпанією Ryanair про вихід на ринок українських, після того як Ryanair заявила про відхід з України, так і не встигнувши почати польоти. В ірландському лоукосте заявили, що таке рішення було ухвалене із-за недотримання посадовими особами аеропорту "Бориспіль" раніше досягнутої угоди з Міністерством інфраструктури України.