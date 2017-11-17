Кріплення компанії Дубневичів не відповідають вимогам "Укрзалізниці" - експертиза НАБУ

Рейкові кріплення, які виробляє компанія, що належить народним депутатам брати Ярослава і Богдана Дубневичів, не відповідають вимогам "Укрзалізниця", але які закуповуються залізничниками на сотні мільйонів гривень і протягом останніх 10 років.

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Про це повідомляє сайт "Наші гроші" з посиланням на протокол лабораторних випробувань, які були проведені за замовленням Національного антикорупційного бюро України.

Згідно з попереднім висновком, з 32 зразків рейкових кріплень відповідали основним параметром - прижимному зусиллю до шпале – лише 5 примірників. У цих 5 зразків зусилля притиснення рейки до шпали становили 25 кН, тоді як у всіх інших кріплень результати були на 5-35% гіршими.

За інформацією "Наших грошей", випробування проведені в центрі "НВЦ "Надійність" за замовленням НАБУ, яке веде кримінальне провадження щодо закупівлі кріплень "Укрзалізницею".

Як повідомляв УНІАН, раніше в інтерв'ю УНІАН Віталій Руденко, директор компанії "АТ Механіка", повідомив, що "Укрзалізниця" останнім часом у тендерній документації послабила вимога до рейкових кріплень, зокрема, нормативне притиснення клем зменшено з 25 до 20 кН, що дозволяє різним компаніям братів Дубневичів брати участь у тендерах.

16 листопада Володимир Омелян на своїй сторінці в Facebook повідомив, що Національна поліція проводить близько 50 обшуків в шести регіонах України, в тому числі в приміщеннях компаній Дубневичів, у справі про зловживання в акціонерній держкомпанії "Укрзалізниця" і злочинній змові з метою отримання корупційних доходів.

ЗМІ раніше повідомляли про те, що на початку лютого обшук у працюючих в нафтогазовій сфері компаніях братів Дубневичів проводила СБУ. Тоді ж з'явилася інформація, що спецслужба розслідує зловживання фірм Дубневичів на суму 1 мільярд гривень. У червні Вищий адмінсуд прийняв до розгляду скаргу управління Державної фіскальної служби у Львівській області, яка близько двох років домагається в судах позапланової перевірки "Корпорації КРТ", підозрюючи компанію в неправильному формуванні податкового кредиту на величезну суму.

Восени 2016 року декларації Богдана та Ярослава Дубневичів викликали фурор у ЗМІ та серед експертів, оскільки в них були перераховані значні суми готівкових коштів і величезна кількість зареєстрованого на них і членів їх сімей нерухомого майна.

Зокрема, брати Дубневичи виявилися лідерами серед українських політиків за кількістю задекларованих готівкових коштів. Богдан Дубневич задекларував 11,5 мільйона доларів, його дружина Тетяна має 137,1 мільйона гривень. Ярослав Дубневич зберігає готівкою 8 мільйонів 230 тисяч доларів США, 2 ммиллиона 780 тисяч євро та 5 мільйонів гривень готівкових коштів.