Голова транспортного комітету Дубневич намагався завищити собівартість робіт із ремонту доріг на Львівщині - Омелян

Голова Комітету Верховної Ради з питань транспорту Ярослав Дубневич, який знаходиться в центрі скандалів, пов'язаних із закупівлями в "Укрзалізниці", робить спроби завищити вартість робіт із ремонту доріг у Львівській області.

Про це повідомив міністр інфраструктури України Володимир Омелян в ефірі одного з телеканалів.

«У Дубневича були спроби впливати на аеропорт. Про це заявляв не тільки я, але й інші співробітники Мінінфраструктури. Були спроби втручання в дорожнє господарство. У нас були гарячі дискусії щодо реальної вартості ремонтних робіт у Львівській області... Такі спроби є постійно», - сказав міністр.

При цьому Омелян зазначив, що після того, як вартість ремонтних робіт стала обговорюватися публічно, спроби завищити ціну на ремонт доріг провалилися.

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«Зараз вартість одного кілометра відремонтованих доріг у Львівській області суттєво не відрізняється від інших областей», - уточнив він.

Коментуючи масові обшуки в будинках "Укрзалізниці" і приватних компаніях, які відбулися в четвер, міністр інфраструктури ще раз заявив, що Ярослав Дубневич, за його інформацією, входить в коло підозрюваних осіб, і закликав правоохоронні органи зробити з цього приводу офіційну заяву.

«Я очікую прес-реліз Генпрокуратури, так як це їх працю (розслідування у справі про зловживання на «Укрзалізниці» - УНІАН), а також МВС і СБУ. Згідно моєї інформації, Ярослав Дубневич входить у коло підозрюваних. Також, член правління «Укрзалізниці» Михальчук, який, за моїми даними, афілійований із Дубневичем. Але я думаю, що прерогатива Генпрокурора оголосити про передачу справи в суд», – сказав Омелян.

Як повідомляв УНІАН, вчора міністр Омелян заявив, що правоохоронці проводять обшуки в 6 регіонах України у справі зловживань "Укрзалізниці" в особливо великих розмірах і злочинній змові з метою корупційних доходів. За словами міністра, серед підозрюваних - народні депутати Дубневичі, член правління "Укрзалізниці" Сергій Михальчук та інші.

Проте пізніше народний депутат Ярослав Дубневич заявив, що у нього або в належних йому компаніях обшуків не було.

Міністр інфраструктури вже неодноразово закликав правоохоронні органи публічно відзвітувати про результати перевірки підприємств, пов'язаних з народним депутатом від фракції «Блок Петра Порошенко», головою Комітету Верховної Ради з питань транспорту Ярославом Дубневичем, які постачають «Укрзалізниці» велику кількість залізничних виробів.

Раніше ЗМІ повідомляли про те, що на початку лютого обшук у працюючих в нафтогазовій сфері компаніях братів Дубневичів проводила СБУ. Тоді ж з'явилася інформація, що спецслужба розслідує зловживання фірм Дубневичів на суму 1 млрд грн.

У червні Вищий адмінсуд прийняв до розгляду скаргу управління Державної фіскальної служби у Львівській області, яка близько двох років домагається в судах позапланової перевірки «Корпорації КРТ», підозрюючи компанію в неправильному формуванні податкового кредиту на величезну суму.

В інтерв'ю УНІАН директор компанії «АТ Механіка» Віталій Руденко заявляв, що менеджмент «Укрзалізниці» з 2005 року не допускає його компанію до тендерів, використовуючи різні прийоми. Крім того, багато високопоставлені чиновники «Укрзалізниці» є помічниками Дубневичів.

Восени 2016 року декларації Богдана та Ярослава Дубневичів викликали фурор у ЗМІ та серед експертів, оскільки в них були перераховані значні суми готівкових коштів і величезна кількість зареєстрованого на них і членів їх сімей нерухомого майна. Зокрема, брати Дубневичі виявилися лідерами серед українських політиків за кількістю задекларованих готівкових коштів. Богдан Дубневич задекларував 11,5 млн дол., його дружина Тетяна має 137,1 млн грн. Ярослав Дубневич зберігає готівкою 8 мільйонів 230 тисяч доларів США, 2 млн 780 тисяч євро та 5 мільйонів гривень.