Упродовж місяця на Житомирщині перевірять дотримання перевізниками законодавства про автотранспорт

Упродовж місяця на Житомирщині проходитиме комплекс заходів «Перевізник-зима». Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської облдержадміністрації.

Як зазначається у повідомленні, протягом місяця на дорогах області здійснюватимуться перевірки дотримання перевізниками законодавства про автомобільний транспорт у частині безпеки перевезень пасажирів.

Загальнодержавний комплекс цільових заходів «Перевізник-зима» проходитиме з 17 листопада по 17 грудня 2017 року.

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Метою цих заходів є посилення контролю за безпекою дорожнього руху під час перевезення пасажирів.

Контролери перевірятимуть, чи готовий автотранспорт до використання в осінньо-зимовий період, чи поміняли шини автівок та автобусів на зимові, та чи справні прилади обігріву.

"Також перевіряючі подивляться, як зберігається транспорт на стоянках, чи проводиться щозмінний медичний огляд водіїв, та чи дотримується законодавство під час перевезень груп дітей", - зазначають в облдержадміністрації.