Глава Мінінфраструктури заявив про прогрес у переговорах з Ryanair

Міністр інфраструктури України Володимир Омелян заявив про прогрес у переговорах з ірландської авіакомпанією-лоукостером Ryanair. Про це міністр сказав в ефірі "5 каналу".

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"У нас просто зараз знялося з публічного обговорення питання Ryanair, але робота йде, хороший прогрес. І я вірю в те, що вони літатимуть до України", - заявив Омелян.

"Більше того, я думаю, що цього року буде ще кілька приємних звісток про нових українських перевізників. Я думаю, що ринок розвивається настільки динамічно, що це дуже чіткий індикатор для багатьох компаній, сюди варто вкладати. Українці готові літати навіть при дорогих цінах, а якщо ціни будуть дешевшими, вони літатимуть в рази більше", - додав політик.

Як повідомляв УНІАН, 10 липня Ryanair скасував запланований вихід на український ринок. У компанії заявили, що аеропорт "Бориспіль" став на бік авіакомпаній з високими тарифами, включаючи "Міжнародні авіалінії України".

У "Борисполі" у свою чергу заявили, що лоукост висунув вимоги, які неможливо виконати. Крім того, директор аеропорту Павло Рябікін сказав, що через ультиматуму Ryanair "Бориспіль" може зазнати збитків в розмірі 2 мільярдів гривень.

13 липня стало відомо, що Міжнародний аеропорт "Бориспіль" вирішив відновити переговори з Ryanair.