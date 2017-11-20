В Україні за півтора року можуть встановити близько 4 тисяч камер відеофіксації - Аваков

Міністр внутрішніх справ висловив надію, що в грудні Верховна Рада проголосує за закон, який дозволить запровадити відеофіксацію правопорушень на дорогах, що дасть можливість істотно знизити смертність на дорогах. Про це повідомляє прес-служба МВС.

"4 тисячі камер, які будуть поставлені по всій країні за півтора року після ухвалення закону у Верховній Раді, сподіваюся, у грудні, призведе до зниження спочатку на 30%, потім на 50% аварійності і смертності", - сказав Арсен Аваков.

Міністр також зазначив, що зниження допустимої швидкості руху машин в населених пунктах до 50 км/год дозволить істотно знизити смертність на дорогах.

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"На думку європейських експертів та міжнародної організації, різниця між 50 і 60 км/год дає 80-відсоткове зниження смертності. І якщо заради цього треба буде їздити не 60, а 50 км/год, думаю, що кожен з вас з цим погодиться", - додав Аваков.

Нагадаємо, що Кабінет міністрів України затвердив пропозиції Міністерства внутрішніх справ щодо змін у нормативно-правові акти у сфері безпеки дорожнього руху.

Зазначимо, що серед іншого МВС пропонує законодавчо обмежити швидкість руху в населених пунктах з 60 до 50 км/год. У кілька разів пропонується збільшити розміри штрафів за ряд адміністративних правопорушень. Також нововведенням є те, що перші водійські посвідчення МВС хоче видавати на два роки.