Лайфхаки, як не проґавити квитки на Новий рік та що робити, якщо нема вільних місць на потяг

Квитки на популярні західні напрямки: Львів, Ужгород та Мукачево – розкуповують навіть на звичайні вихідні. А перед новорічними святами, цього варто очікувати напевно. І це не зважаючи на те, що «Укрзалізниця» завжди збільшує кількість потягів у популярних напрямках перед Новим роком та Різдвом. Перевірити наявність та придбати залізничні квитки можна на сайті proizd.ua. Введіть напрямок та дату, які вас цікавлять, та придбайте квиток. Після оплати білети будуть доступні в Кабінеті на сайті та у вашій електронній скриньці. Крім того, вам прийде SMS з номером квитка.

Якщо у вас зміняться плани, то завжди можна повернути квиток. І це все-одно зручніше, ніж виявити в останній момент, що вільних місць у потязі немає. Але якщо це так – не розчаровуйтесь, адже в когось можуть змінитись плани, він поверне квиток, який згодом з’явиться на proizd.ua. А тому, при відсутності вільних місць, у потрібному напрямку, періодично перевіряйте сайт.

Ще одна можлива ситуація: місце є, але воно не відповідає критеріям, а поїздка спланована, готель та новорічний банкет оплачені. В такому разі, варто придбати доступний квиток. А якщо згодом з’явиться зручніше місце, квитки можна обміняти з невеликою втратою в ціні. Адже краще місце може не звільнитись, а після святкувань ви навряд чи згадаєте, що дістатись до місця відпочинку було незручно. При цьому, Новий рік буде зіпсовано, якщо заплановане свято залишиться лише в планах.

Ще один невеличкий лайфхак: на сайті proizd.ua, в результатах пошуку на найближчі дати відображається погода в місці відправлення і прибуття. Так ось, якщо погода буде не найкраща, то імовірно, дехто повертатиме квитки в останні дні перед виїздом. В цей період варто особливо активно перевіряти обновлення на сайті. Наприклад, в минулому році, перед вихідними, на День Незалежності погода різко зіпсувалась. Як результат, незначну кількість квитків пасажири повернули.

Тому, краще придбати квитки заздалегідь. Однак, якщо вільних місць нема – варто періодично перевіряти сайт, можливо саме ваш квиток комусь не знадобиться.