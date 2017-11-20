Volkswagen хоче інвестувати $27 мільярдів у свій бренд

Німецький автогігант Volkswagen заявив про намір інвестувати у свій бренд порядку 22,8 мільярда євро (27 мільярдів доларів) протягом найближчих 5 років, повідомляє Росбалт.

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"Значну частину цієї суми, а саме 14 мільярдів євро, буде вкладено у внутрішній ринок, в тому числі планується вкласти 1 мільярд євро у переобладнання заводу в Цвікау, на якому компанія збирається випускати гібриди і електромобілі", - йдеться в повідомленні.

Вищезазначена сума передбачена у 5-річній програмі компанії, запланованої на 2018-2022 роки, загальний розмір якої становить 72 мільярди євро.

Volkswagen об'єднує марки Volkswagen, Audi, Skoda, Seat. У підрозділ корпорації з виробництва автомобілів класу "люкс" входять відомі бренди Lamborghini, Bentley, Bugatti. Компанія займається випуском вантажного транспорту через відділення Volkswagen Commercial Vehicles, а також марку Scania.