Покращення від "Укрзалізниці": у поїздах почнуть продавати книги

До кінця 2017 року державна компанія "Укрзалізниця" планує розпочати продаж книг в своїх поїздах. Про це в інтерв'ю ЕП розповів в. о. глави компанії Євген Кравцов.

Читайте такожВ одному із департаментів "Укрзалізниці" проводять обшуки - ГПУ

За його словами, в компанії існує велика програма впровадження нових сервісів з обслуговування.

"Перший напрям пов'язаний із харчуванням. Це вже працює. Другий напрямок - ланч-бокси, які ми вже оголосили і плануємо запустити протягом місяця", - сказав Кравцов.

"Наступний напрямок - до кінця 2017 року плануємо впровадити продаж книг", - заявив керівник компанії.

"Ще одне питання - мультимедійне забезпечення вагонів і поїздів. Плануємо протягом півроку ввести програму лояльності по всій мережі УЗ", - додав Кравцов.

Як повідомляв УНІАН, в українських потягах нічної категорії в листопаді ввели сервіс повноцінного харчування, пасажирам серед іншого пропонують перші страви, сендвічі, снеки і десерти.

Довідка УНІАН. «Укрзалізниця» - публічне акціонерне товариство, 100% акцій якого належать державі. Компанія входить до переліку держпідприємств, які не підлягають приватизації. Українська залізниця забезпечує 82% вантажних і близько 50% пасажирських перевезень, що здійснюються усіма видами транспорту. За обсягами вантажних перевезень українська залізниця посідає четверте місце на Євразійському континенті, поступаючись лише залізницям Китаю, Росії й Індії.