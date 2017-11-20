Глава "Укрзалізниці" розповів про підвищення цін на квитки

Глава "Укрзалізниці" Євген Кравцов прокоментував тарифи на 2018 рік. В інтерв'ю "Економічній правді" він розповів, що до кінця 2017 року ніяких підвищень вартості пасажирських квитків не буде.

"До кінця 2017 року ніяких підвищень вартості пасажирських квитків не буде", - зазначив він. Однак, за його словами, в 2018 році тарифи будуть переглянуті.

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"Ми презентуємо ініціативу про виділення кількох класів поїздів. Умовно ми їх розділили на три категорії: комфорт, стандарт та економ. Плануємо виділити поїзди, в яких можна забезпечити високий рівень сервісу, але замість просимо скасувати держрегулювання вартості перевезення", - сказав Кравцов.

"Тут буде забезпечено різний рівень сервісу. При цьому ми залишаємо держрегулювання і погоджуємо зміни в тарифі з державою", - додав він.

Як повідомляв УНІАН, до кінця 2017 року "Укрзалізниця" планує почати продаж книг у своїх потягах.