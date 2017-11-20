Порошенко розповів про надзвичайно амбітні плани дорожнього будівництва
Президент зауважив, що дорожнє будівництво відбувається по всій території України за новими, якісними технологіями.
Президент України Петро Порошенко заявив про надзвичайно амбітні плани дорожнього будівництва у 2018 році.
Читайте такожДорожники готові виконати ремонтних робіт на 54 мільярди - "Укравтодор"
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час ознайомлення з відремонтованою ділянкою автодороги Н-08 «Бориспіль - Дніпро - Запоріжжя».
Порошенко зауважив, що дорожнє будівництво відбувається по всій території України за новими, якісними технологіями.
«Ми сьогодні не лише вкладаємо гроші у зв’язок людей для того, щоб легше поєднувати транспортним сполученням, а це є розвиток бізнесу вздовж доріг, розвиток інфраструктури, розвиток туризму, збереження коштів, побудова конкурентоздатної держави», - сказав президент.
Порошенко подякував за виконану роботу дорожнім робітникам. «Сьогодні я хочу сказати, що плани, які ми планували на 2016-й, 2017-й та далі на 2018-й є надзвичайно амбітні. Всі процедури відбуваються в рамках тендерів, в рамках Prozorro, ефективно економляться кошти держбюджету. Я хотів сказати, це наша спільна робота,яка дозволяє нам з упевненістю дивитися в майбутнє», - додав глава держави.
Як повідомляв УНІАН, проект державного бюджету на 2018 рік передбачає збільшення фінансування будівництва і ремонту українських доріг на 37% порівняно з 2017 роком - до 44 млрд грн.
Наприкінці серпня прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що загальний обсяг коштів, які вже виділені на проведення дорожніх робіт у країні, цього року перевищив 20 млрд грн, а протяжність уже відремонтованих доріг становить понад 750 км.
За інформацією уряду, у 2016 році в Україні було відремонтовано 816 км доріг, ще на 711 км було покладене захисне покриття, "ямковий" ремонт проведено на 9 млн кв. км автодоріг.
За словами міністра інфраструктури Володимира Омеляна, дорожня галузь України у 2016 році була профінансована на 10 млрд грн із заявлених урядом близько 20 млрд грн.
За даними "Укравтодору", щорічна потреба у фінансуванні автодоріг у країні оцінюється щонайменше у 60 млрд грн.