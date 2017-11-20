Порошенко розповів про надзвичайно амбітні плани дорожнього будівництва

Президент України Петро Порошенко заявив про надзвичайно амбітні плани дорожнього будівництва у 2018 році.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час ознайомлення з відремонтованою ділянкою автодороги Н-08 «Бориспіль - Дніпро - Запоріжжя».

Порошенко зауважив, що дорожнє будівництво відбувається по всій території України за новими, якісними технологіями.

«Ми сьогодні не лише вкладаємо гроші у зв’язок людей для того, щоб легше поєднувати транспортним сполученням, а це є розвиток бізнесу вздовж доріг, розвиток інфраструктури, розвиток туризму, збереження коштів, побудова конкурентоздатної держави», - сказав президент.

Порошенко подякував за виконану роботу дорожнім робітникам. «Сьогодні я хочу сказати, що плани, які ми планували на 2016-й, 2017-й та далі на 2018-й є надзвичайно амбітні. Всі процедури відбуваються в рамках тендерів, в рамках Prozorro, ефективно економляться кошти держбюджету. Я хотів сказати, це наша спільна робота,яка дозволяє нам з упевненістю дивитися в майбутнє», - додав глава держави.

Як повідомляв УНІАН, проект державного бюджету на 2018 рік передбачає збільшення фінансування будівництва і ремонту українських доріг на 37% порівняно з 2017 роком - до 44 млрд грн.

Наприкінці серпня прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що загальний обсяг коштів, які вже виділені на проведення дорожніх робіт у країні, цього року перевищив 20 млрд грн, а протяжність уже відремонтованих доріг становить понад 750 км.

За інформацією уряду, у 2016 році в Україні було відремонтовано 816 км доріг, ще на 711 км було покладене захисне покриття, "ямковий" ремонт проведено на 9 млн кв. км автодоріг.

За словами міністра інфраструктури Володимира Омеляна, дорожня галузь України у 2016 році була профінансована на 10 млрд грн із заявлених урядом близько 20 млрд грн.

За даними "Укравтодору", щорічна потреба у фінансуванні автодоріг у країні оцінюється щонайменше у 60 млрд грн.