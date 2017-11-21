Імпорт легкових авто до України зріс на 92%

Імпорт легкових автомобілів до України за 3 квартали 2017 року порівняно з аналогічним періодом минулого року зріс на 92% - до 109,6 тис. одиниць.

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Про це повідомляє асоціація автовиробників України "Укравтопром".

Згідно з повідомленням, загальна вартість імпортованих за дев'ять місяців легкових автомобілів становила 1,5 млрд дол.

«З цієї суми майже 1,2 млрд дол. було витрачено на нові автомобілі, яких було завезено 60,5 тис. шт., а 346 млн дол. - на 49,1 тис. авто з пробігом», - йдеться в повідомленні.

Найбільшу кількість автомобілів до України було завезено з країн ЄС - 69,6 тис. шт., що становить більше 63% від загального обсягу імпорту легкових автомобілів за дев'ять місяців поточного року.

Найбільші закупівлі здійснювалися в Німеччині, з якої було завезено 25 тис. автомобілів, з них 5,5 тис. нових авто та 19,5 тис. з пробігом.

На другому місці опинилася Японія - ввезено 13,9 тис. автомобілів, з яких 88,5% - нові.

Замикає трійку лідерів Франція з результатом 10 тис. легкових авто, а основну масу французького імпорту становили автомобілі з пробігом - 8,9 тис.

Як повідомляв УНІАН, за даними «Укравтопрому», імпорт легкових автомобілів в Україну в I півріччі 2017 року порівняно з аналогічним періодом минулого року зріс майже в 2 рази - до 67,9 тис. одиниць.