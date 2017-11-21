Таксисти-аферисти, столова їжа за ціною ресторанної та місцевий "бомонд": журналісти проінспектували київський вокзал (відео)

Після відставки Бальчуна з посади голови "Укрзалізниці" йому на заміну прийшов Віктор Кравцов, який одразу розпочав їздити з інспекціями по вокзалах країни. Журналісти програми "Гроші" вирішили провести власну перевірку "Центрального вокзалу".

Підставна "героїня" приїхала з Польщі до Києва. Проблеми почалися відразу: з вокзалу до центру їй підприємливі таксисти пропонували провезти за 300 гривень, а у злотих – ще й дорожче (за 70). Це при тому, що 50 злотих - це майже 350 гривень.

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Героїня вирішила обміняти гроші в обміннику, однак там курс вкрай невигідний та зовсім не відповідає банківському. Банкомат також не працює.

Їжа на вокзалі, попри свою дороговизну (ціни майже вдвічі вищу за ринкові), зовсім неякісна і її практично не можна їсти без турботи за власне здоров'я. Ціни на алкоголь також бажають кращого.

Відпочити на вокзалі також практично ніде, із малої кількості місць, відпочинку на заваді стають місцеві "мешканці", які відверто ігнорують санітарні норми.

Висновок: якісних змін на вокзалах не відбулось і виникає сумнів у тому, чи взагалі вони настануть.