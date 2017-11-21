На шляху до 4G: Нацкомісія готує зміни до законодавства для впровадження зв'язку четвертого покоління

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (НКРЗІ), схвалила за основу проект постанови Кабінету міністрів України "Про внесення змін до розмірів плати за видачу ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України" і схвалила пропозиції про внесення змін до Плану використання радіочастотного ресурсу України для впровадження 4G в діапазоні 2300 МГц, повідомила прес-служба комісії.

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Дане рішення було прийнято на засіданні сьогодні, 21 листопада.

"У зв'язку з надходженням звернень ТОВ "Інтелектуальні комунікації" щодо готовності провести конверсію в діапазоні смуг радіочастот 2345-2400 МГц при певних умовах і ТОВ "Телерадіокомпанія "Краєвид" про готовність звільнити смуги частот, в яких надаються послуги абонентам компанії в діапазоні 2300-2400 МГц, НКРЗІ... прийняла за основу проект .. і схвалила пропозиції про внесення змін...", - йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, проект документа розроблений з урахуванням результатів науково-дослідної роботи з питань дослідження стану розподілу радіочастотного ресурсу України.

У комісії зазначили, що мінімальна плата за видачу ліцензії в діапазоні 2300 МГц на конкурсних або тендерних засадах за 55 МГц з терміном дії 15 років може становити 1,113 мільярда гривень.

"Згідно з результатами, мінімальний розмір ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України за 5 МГц з терміном дії 15 років в діапазоні 2300 МГц на всій території України, враховуючи діючу ставку рентної плати за 1 МГц (3 тисячі гривень), що становить 103 мільйонів гривень, або 762,963 тисячі гривень за 1 МГц в одному регіоні", - додали в прес-службі.

Також, цим рішенням комісія схвалила пропозиції про внесення змін до плану використання радіочастотного ресурсу України, зокрема, про можливості застосування LTE-технології в діапазоні 2345-2400 МГц.

"З метою захисту прав споживачів, необхідно в умовах конкурсу чи тендера на отримання ліцензій на користування радіочастотним ресурсом у цих смугах передбачати можливість забезпечення безперервності надання телекомунікаційних послуг споживачам діючими користувачами РЧР", - повідомили в комісії, додавши, що пропозиції будуть направлені до Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України.

Як повідомляв УНІАН, 4 липня 2017 року Кабінет міністрів України на засіданні затвердив умови конкурсу з продажу частот в діапазонах 2600 МГц з початковою вартістю 2,3 мільярда гривень і 1800 МГц з початковою вартістю 4 мільярдів гривень для впровадження зв'язку четвертого покоління 4G.

18 серпня Кабінет міністрів вніс зміни до плану використання радіочастотного ресурсу України, тим самим відкривши діапазон 1800 МГц для впровадження в Україні радіотехнології 4G.

22 вересня НКРЗІ завершила підготовку нормативно-правових актів для впровадження в Україні мобільного зв'язку 4G.

7 листопада НКРЗІ повідомила, що учасників тендеру на продаж 4G-ліцензій в діапазоні 2600 МГц визначать 23 січня 2018 року, а торги відбудуться наприкінці січня.