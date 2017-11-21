Організатори авіасалону "Фарнборо" заборонили Росії виставляти військову техніку

У прес-службі "Фарнборо" ротметили, що керуються рекомендаціями Організації з експортного контролю при британському уряді щодо ембарго Євросоюзу на постачання озброєнь і військової техніки в Росію і з Росії. повідомляє РБК.

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"Ми чекаємо всіх учасників, російських або інших, які підпадають під ці вимоги", - заявили в прес-службі салону.

Організатори при цьому відзначили значимість участі Росії для міжнародної виставки. У 2016 році на "Фарнборо" було "істотна присутність російських компаній: "Іл", "Іркут", "Ростех", "Сухий", "Росвертол", ОАК і "Волга-Дніпро груп". "Ми очікуємо такої ж участі Росії в 2018 році", - наголошується в повідомленні.

У 2018 році авіасалон "Фарнборо" пройде з 16 по 22 липня.

Йдеться про санкції, які Європейський союз ввів проти Росії 31 липня 2014 року в зв'язку з окупацією Криму. Санкції забороняють країнам блоку імпорт, придбання і транспортування озброєнь з Росії.

Крім того, санкції забороняють будь-яку участь у наданні послуг і постачання озброєння для російської оборонки або пристроїв подвійного призначення, які в результаті виявляться у веденні російських військових.

Винятками є ситуації, коли контракти були укладені до 1 серпня 2014 року, а також коли російське компоненти та послуги необхідні для обслуговування устаткування, що вже знаходиться в ЄС.

Великобританія повністю підтримала санкції Євросоюзу, однак ще за місяць до їх введення обмежила участь російських компаній у виставкових заходах, подібних авіасалону "Фарнборо". В інтерпретації Організації з експортного контролю при британському уряді (ECO) ембарго поширюється на всі товари, зазначені у Військовому реєстрі Великобританії (UK Military List, доступний за посиланням). В тому числі туди входять літальні апарати, авіаційні двигуни та авіаційне обладнання, призначене для військового використання.

Раніше заступник директора Федеральної служби з військово-технічного співробітництва (ФСВТС) Анатолій Пунчук заявив, що організатори авіасалону заборонили виставляти продукцію військового призначення на виставці в 2018 році.

Варто зазначити, що з подібними обмеженнями російські компанії стикалися і раніше. Так, у 2016 році на "Фарнборо" виставлялася лише цивільна продукція російських компаній, а в 2014 році з 17 осіб російський делегації візи для участі в салоні отримали лише п'ятеро.