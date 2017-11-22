Шлагбаум відкритий: Україна домовилася з Польщею про додаткові квоти на вантажоперевезення

Україна домовилася з Польщею про надання українським вантажоперевізникам додаткової квоти дозволів на здійснення автомобільних перевезень через територію Польщі. Про це повідомила прес-служба Міністерства інфраструктури України.

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"Сьогодні польська сторона в телефонному режимі проінформувала українську сторону щодо позитивного вирішення питання виділення додаткових дозволів. За попередньою інформацією, польська сторона дала згоду на виділення українським автоперевізникам додатково 3000 дозволів категорії "Євро-3" і 3000 дозволів категорії "Євро-5" (завтра ця інформація повинна бути підтверджена відповідним офіційним повідомленням польської сторони)", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що ці дозволи польська сторона зможе передати лише 27-28 листопада 2017 року.

"Таким чином, при дотриманні заявлених термінів, дозволи будуть в наявності в пунктах видачі для їх оформлення не раніше 29-30 листопада 2017 року", - йдеться в повідомленні.