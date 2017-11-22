Бізнесу не вистачає дозволів на автоперевезення до Польщі - Гройсман доручив Омеляну вирішити проблему

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман доручив міністру інфраструктури Володимиру Омеляну до кінця цього тижня спільно з експортерами знайти рішення проблеми дефіциту польських дозволів на автомобільні вантажні перевезення.

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Про це глава уряду повідомив на засіданні Кабінету міністрів у середу.

«Володимир Володимирович (Омелян - УНІАН), займіться цим питанням, і до кінця тижня дайте відповідь... Для мене національний виробник, який експортує, який виробляє національний продукт, для мене в пріоритеті номер один. Якщо бізнес говорить, що є проблеми - будь ласка, сядьте, структуруйте, в чому проблема. Я так розумію, ще й зі Словаччиною є проблема, тому від сьогодні сядьте і вирішіть цю проблему», - сказав Гройсман.

У відповідь Омелян повідомив, що українській стороні вдалося домовитися про надання додаткових дозволів, що дозволить «дотягнути» до кінця року.

«У нас дійсно є така ситуація, і ця ситуація впродовж багатьох років. Що зроблено сьогодні. Після переговорів із польською стороною було надано додатково 10 тис. дозволів, і вони були використані. Також ми отримали підтвердження польської сторони про надання ще 6 тис. дозволів, із них 3 тис. - це дефіцитні "Євро-3". Нам вдасться дотягнути до кінця року», - сказав міністр інфраструктури.

Як повідомляв УНІАН, раніше прес-служба Мінінфраструктури повідомила, що Україна домовилася з Польщею про надання українським вантажоперевізникам додаткової квоти дозволів на здійснення автомобільних перевезень через територію Польщі. За попередньою інформацією, польська сторона дала згоду на виділення українським автоперевізникам додатково 3000 дозволів категорії «Євро-3» і 3000 дозволів категорії «Євро-5».