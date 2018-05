Кличко підписав угоду з китайцями про будівництво метро на Троєщину

Мер Києва Віталій Кличко та заступник голови правління China Pacific Construction Group Го Уін підписали угоду про співпрацю щодо реалізації проекту із будівництва четвертої лінії метро у Києві між КМДА та китайським консорціум, до якого входять компанії China Railway International Group Co., Ltd. та China Pacific Construction Group with China Railway International Group Co., Ltd.

Угода передбачає створення робочої групи із українських та китайських спеціалістів, яка розробить оптимальні технічні та фінансові рішення для реалізації проекту.

Вартість будівництва оцінюють у 2 млрд доларів США, при цьому 85% від прогнозованої вартості проекту буде забезпечено за рахунок кредиту від китайських фінансових установ.

“Можливість залучення цього кредиту розглядається Україною із наданням державної гарантії на повернення кредитних коштів. Термін повернення кредиту - від 15 до 20 років. При цьому процентна ставка буде предметом переговорів”, - наголосив мер.

Проект передбачає будівництво нової лінії метрополітену протяжністю майже 18 км з 13-ма станціями. Також буде побудована пересадочна лінія протяжністю 1 км між кільцевою електричкою та новою четвертою лінією. Передбачається, що термін будівництва - 5 років.

“Розвиток транспортної інфраструктури є одним із головних пріоритетів для столичної влади. Один із важливих проектів - добудова Подільсько-Воскресенського мосту. І переговори про добудову мосту ми ведемо з німецькими інвесторами. А коли буде готовий міст, це дасть можливість для наступного кроку – будівництва четвертої лінії столичного метро на Троєщину”, - зазначив Кличко під час церемонії підписання.

У свою чергу, Го Уін, який підписав угоду від імені китайської сторони, подякував Віталію Кличку за підтримку у реалізації цього проекту. “Після року наших спільних зусиль ми можемо підписати офіційну угоду. Ми маємо гарний досвід розбудови метро у всьому світі. Ми знаємо, що 4 гілка метро є нагальною для Києва, адже наш проект має зв’язати обидва береги Дніпра та нарешті вирішити транспортні проблеми масиву Троєщина”, - наголосив Го Уін.

Як повідомляв УНІАН, четверта гілка Київського метрополітену завдовжки 18 кілометрів і пройде від аеропорту "Київ" (Жуляни) до житлового масиву Троєщина.