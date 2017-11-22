У Литві "відхрестилися" від розслідування проти авто на "евробляхах"

Литва не проводить розслідувань перегону в Україну автомобілів з литовської реєстрацією в обхід українських законів, повідомляє КНК-медіа з посиланням на офіційну заяву литовської митниці.

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"Митниця Литви, в світлі нещодавно поширеної в засобах масової інформації заяви повідомляє, що не ініціювала жодного розслідування транспортних засобів, які зареєстровані в Литві та використовуються в Україні", – йдеться на сайті відомства.

Раніше Державна фіскальна служба України заявила, що разом з литовськими колегами почали розслідування законності ввезення до країни авто з еврономерами.

"Литовські колеги за запитом української сторони почали розслідування щодо законності ввезення та використання на території України транспортних засобів, зареєстрованих на території Литовської Республіки", – йдеться на сайті відомства.

Однак, литовської митниці додають, що передають інформацію Україні на всі запити. До того ж, в українських правоохоронців відкритий доступ до литовської базі даних зареєстрованих машин Regitras.

"Колеги з України постійно звертаються до митниці Литви щодо порушень митного законодавства і митних органів Литви та отримують всю необхідну інформацію про проведення ними розслідування", – зазначили в литовській митниці.