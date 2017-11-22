Вищий госпсуд визнав велику мережу АЗС винною у "бензиновій змові"

Вищий господарський суд задовольнив клопотання Антимонопольного комітету України (АМКУ), визнавши винною паливну компанію «АМІК Україна» (оператора мережі АЗС AMIC) у змові на ринку моторного палива упродовж 2013-2016 років і залишивши в силі рішення про накладення штрафу в розмірі 12,5 млн грн. Про це повідомляє прес-служба АМКУ.

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«21 листопада 2017 року Вищий господарський суд України повністю задовольнив касаційну скаргу Антимонопольного комітету України за позовом ПІІ «АМІК Україна» про визнання недійсним рішення комітету, яким компанія була притягнута до відповідальності за вчинення антиконкурентних узгоджених дій», - наголошується в документі.

За інформацією АМКУ, після рішення Вищого госпсуду набрало чинності раніше ухвалене рішення Господарського суду міста Києва. Цим рішенням первинна інстанція відмовилася задовольнити позов «АМІК Україна» до АМКУ і визнала законним накладення штрафу на паливну компанію в розмірі 12,5 млн грн

«Штраф, накладений комітетом на ПІІ «АМІК України» (12,5 млн грн) підлягає сплаті, а в разі несплати підлягає примусовому стягненню разом з пенею за невчасну сплату», - відзначили в АМКУ.

Також наголошується, що Вищий госпсуд 7 листопада задовольнив подібне клопотання АМКУ і залишив у силі штраф для компанії «Паралель-М» у розмірі 1,4 млн грн, а також направив на новий розгляд справу про штраф на суму 54 млн грн, накладений на компанію «ВОГ Рітейл».

Як повідомляв УНІАН, у січні 2016 року АМКУ почав розслідування можливих узгоджених антиконкурентних дій операторів ринку світлих нафтопродуктів у 2013-2016 роках.

Наприкінці жовтня 2016 року АМКУ оштрафував операторів ринку нафтопродуктів, які є власниками мереж АЗС під брендами ОККО, «Паралель», WOG, AMIC, SOCAR, Shell, на 204,3 млн грн за узгоджені дії при формуванні роздрібних цін на пальне у 2013- 2016 роках. Зокрема, на компанію «Золотий Екватор» було накладено штраф в розмірі 16,2 млн грн, «ВОГ Рітейл» - 54,3 млн грн, «ОККО Нафтопродукт» - 77,8 млн грн, «Альянс Холдинг» - 39,7 млн грн, «АМІК Україна» - 12,5 млн грн, «Сокар Петролеум» - 2,5 млн грн, «Паралель» - 1,4 млн грн.