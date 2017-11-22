Вибухівку не знайшли: літак рейсу "Стамбул-Київ" після затримки через "мінування" вилетів до України

Літак рейсу "Стамбул-Київ", виліт якого з аеропорту "Ататюрк" було затримано через превентивну перевірку після повідомлення про бомбу на борту іншого літака – рейсу "Стамбул-Одеса", вже вилетів до Києва.

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Про це Департамент консульської служби Міністерства закордонних справ України повідомляє у Twitter. "Літак рейсу PS714 "Стамбул-Київ" вилетів зі Стамбула", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, повідомлення про бомбу на борту літаку Boeing 737 рейсу "Стамбул-Одеса" надійшло до офісу «Міжнародних авіаліній України» у Стамбулі в момент вильоту літака з аеропорту о 16.30. Співробітники української компанії зателефонували представникам турецької влади з проханням зупинити виліт літака. Після цього пілот повернув літак у безпечну зону на території аеропорту. Пасажирів було евакуйовано до терміналу, де вони знову пройшли перевірку. Сапери також перевірили багаж пасажирів літака.

Крім того, з міркувань безпеки в аеропорту було розпочато перевірку ще одного українського літака, який мав летіти до Києва.

Близько 19.00 літак рейсу "Стамбул-Одеса" після перевірки вилетів до Одеси.