Йде в небуття: "Укртелеком" відмовляється від пересилання телеграм

11:10, 23 листопада 2017
Транспорт/Звя'зок
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Компанія з 1 березня 2018 року припиняє надання послуг телеграфного зв'язку.

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Найбільший український оператор фіксованого зв'язку компанія «Укртелеком» із 1 березня 2018 року припиняє надання послуг телеграфного зв'язку через низький попит на послугу.

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Про це йдеться в офіційному повідомленні компанії, опублікованому в газеті «Урядовий кур'єр».

«... повідомляємо, що «Укртелeком» прийняв рішення припинити з 1 березня 2018 року надання послуг телеграфного зв'язку загального користування для всіх категорій споживачів. Будуть припинені прийом, обробка та передача на доставку телеграм усіх видів і категорій», - йдеться в повідомленні.

Таке рішення було прийнято в зв'язку зі скороченням кількості відправлених телеграм і зношеністю обладнання, в зв'язку з відсутністю його підтримки з боку виробників.

У прес-службі компанії повідомили, що кількість відправлених телеграм у 2016 році скоротилась у 3,5 раза порівняно з 2015 роком.

«Кількість відправлень телеграм зменшується в рази. Якщо в 2015 році було близько 350 000 телеграм, роком пізніше - 100 000, то зараз - лише 10 000 на квартал», - зазначили в компанії.

Згідно з повідомленням, щорічні збитки «Укртелекому» від телеграфних послуг становлять десятки мільйонів гривень.

За даними прес-служби, зараз на телеграфній мережі компанії експлуатується близько 25 одиниць обладнання випуску початку 90-х років.

«Після припинення надання послуг телеграфу обладнання буде поступово виводитись із експлуатації, потім утилізуватись», - зауважили в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, «Укртелеком» із 1 жовтня підвищив тарифи на стаціонарний зв'язок для абонентів базових тарифів на 5,5 грн і для абонентів безлімітного на 9 грн.

Раніше повідомлялося, що госпсуд Києва повернув пакет акцій «Укртелекому» в державну власність. У компанії повідомили, що рішення суду першої інстанції не вплине на поточну роботу «Укртелекому».

«Укртелеком» - найбільший оператор фіксованого зв'язку України. Компанія надає послуги зв'язку майже 8 млн абонентів фіксованої телефонії та послуги швидкісного інтернету понад 1,6 млн клієнтів.

Контрольний пакет акцій компанії належить групі українського бізнесмена Ріната Ахметова «Систем Кепітал Менеджмент» (СКМ).

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Теги: #Укртелеком#пересилання телеграм