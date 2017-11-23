В Україні можуть збільшити швидкість руху поїздів
«Укрзалізниця» вивчає можливість зменшення ваги вагонів для збільшення швидкості.
Акціонерна держкомпанія «Укрзалізниця» вивчає можливість зменшення ваги вагонів для збільшення швидкості руху поїздів. Про це повідомила прес-служба держкомпанії з посиланням на в. о. голови правління «Укрзалізниці» Євгена Кравцова, який провів переговори з менеджментом іспанської компанії Talgo.
Читайте такожГлава "Укрзалізниці" розповів про підвищення цін на квитки
"У першу чергу ми готові вивчити можливість співпраці з компанією Talgo для оновлення нічних поїздів далекого прямування. Ми зацікавлені в збільшенні швидкості руху і зменшенні часу прямування пасажирських поїздів, що, зокрема, дає застосування так званої технології «легкої ваги», у чому компанія Talgo є визнаним лідером. Нам важливо використовувати існуючу інфраструктуру для розвитку швидкісного руху», - цитує прес-служба Кравцова.
За словами голови «Укрзалізниці», першим напрямком, де могли б реалізуватися технології «легкої ваги», могло б стати сполучення Київ-Одеса.
Згідно з повідомленням, директор з маркетингу компанії Talgo Енріке Рієско зазначив, що його компанія має значний досвід виготовлення швидкісних поїздів, в тому числі і для нешвидкісних шляхів.
«Рухомий склад іспанська компанія пристосовує до кліматичних умов місцевості, він витримує і високі, і низькі температури, має менші витрати на обслуговування, меншу вагу і розвиває високі швидкості. Компанія, на підставі оцінки існуючої в Україні залізничної інфраструктури, здійснить моделювання та надасть попередні рекомендації щодо можливостей та умов для збільшення швидкості руху поїздів Talgo на існуючій інфраструктурі «Укрзалізниці», - йдеться в повідомленні.
У прес-службі також зазначили, що «Укрзалізниця» працює над розвитком сполучення з країнами ЄС та інтеграцією української залізничної системи в європейську. «Зокрема, в напрямку Польщі, Австрії, Угорщини. Для чого потенційно розглядаються варіанти застосування рухомого складу, оснащеного системою автоматичної зміни ширини колії. І в цьому сегменті компанія Talgo є провідним виробником», - йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНІАН, «Укрзалізниця» протягом п'яти років планує вкласти в розвиток інфраструктури та модернізацію рухомого складу 5,864 млрд дол. капітальних інвестицій.
Також, у держкомпанії заявили, що планують реконструювати майже 300 км шляхів у 2018 році, а також оновити систему стрілочних переводів.