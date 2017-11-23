В Україні можуть збільшити швидкість руху поїздів

Акціонерна держкомпанія «Укрзалізниця» вивчає можливість зменшення ваги вагонів для збільшення швидкості руху поїздів. Про це повідомила прес-служба держкомпанії з посиланням на в. о. голови правління «Укрзалізниці» Євгена Кравцова, який провів переговори з менеджментом іспанської компанії Talgo.

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"У першу чергу ми готові вивчити можливість співпраці з компанією Talgo для оновлення нічних поїздів далекого прямування. Ми зацікавлені в збільшенні швидкості руху і зменшенні часу прямування пасажирських поїздів, що, зокрема, дає застосування так званої технології «легкої ваги», у чому компанія Talgo є визнаним лідером. Нам важливо використовувати існуючу інфраструктуру для розвитку швидкісного руху», - цитує прес-служба Кравцова.

За словами голови «Укрзалізниці», першим напрямком, де могли б реалізуватися технології «легкої ваги», могло б стати сполучення Київ-Одеса.

Згідно з повідомленням, директор з маркетингу компанії Talgo Енріке Рієско зазначив, що його компанія має значний досвід виготовлення швидкісних поїздів, в тому числі і для нешвидкісних шляхів.

«Рухомий склад іспанська компанія пристосовує до кліматичних умов місцевості, він витримує і високі, і низькі температури, має менші витрати на обслуговування, меншу вагу і розвиває високі швидкості. Компанія, на підставі оцінки існуючої в Україні залізничної інфраструктури, здійснить моделювання та надасть попередні рекомендації щодо можливостей та умов для збільшення швидкості руху поїздів Talgo на існуючій інфраструктурі «Укрзалізниці», - йдеться в повідомленні.

У прес-службі також зазначили, що «Укрзалізниця» працює над розвитком сполучення з країнами ЄС та інтеграцією української залізничної системи в європейську. «Зокрема, в напрямку Польщі, Австрії, Угорщини. Для чого потенційно розглядаються варіанти застосування рухомого складу, оснащеного системою автоматичної зміни ширини колії. І в цьому сегменті компанія Talgo є провідним виробником», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, «Укрзалізниця» протягом п'яти років планує вкласти в розвиток інфраструктури та модернізацію рухомого складу 5,864 млрд дол. капітальних інвестицій.

Також, у держкомпанії заявили, що планують реконструювати майже 300 км шляхів у 2018 році, а також оновити систему стрілочних переводів.