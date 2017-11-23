УЗ продовжила контракт з Hyundai для обслуговування швидкісних поїздів

ПАТ "Укрзалізниця" продовжила на п'ять років контракт з південнокорейською компанією Hyundai Rotem на обслуговування швидкісних поїздів HRCS2. Вартість угоди не розголошується, повідомляє ЦТС.

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"Перший контракт на сервісне обслуговування поїздів HRCS2 "Укрзалізниця" і Hyundai Rotem підписали в травні 2012 року", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляє видання, тоді вартість угоди становить 65 мільярдів вон (близько 60 мільйонів доларів).

Перший договір на сервісне обслуговування діяв з 2012 по 2017 рік. За умовами угоди корейська сторона протягом 5 років зобов'язалася обслуговувати швидкісні потяги, виконувати всі гарантійні зобов'язання щодо забезпечення якості ремонту та експлуатації, а також підготувати українських фахівців.

У Hyundai Rotem заявляють, що поїзди HRCS2 обслуговуються в цілодобовому режимі. Це дозволяє оперативно реагувати на будь-які збої.

Зазначимо, що в червні цього року "Укрзалізниця" підписала контракт з компанією Hyundai Rotem на обслуговування двоповерхових шестивагонних поїздів City Elefant (EJ 471) виробництва Škoda Transportation. Вартість послуги становить 58,2 мільйона гривень.

У грудні 2011 року "Укрзалізниця" і Hyundai Rotem підписали контракт на поставку 10 девятивагонных поїздів HRCS2. Вартість угоди склала 307 мільйонів доларів. У березні 2012 року перші поїзди були доставлені в порт Одеса. На маршрут південнокорейські потяги вийшли в травні того ж року. За п'ять років роботи в Україні потяги HRCS2 перевезли 12 мільйонів пасажирів.