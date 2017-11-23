На Житомирщині через ремонт автодороги тимчасово закриють рух через міст в Озадівці Бердичівського району

Сьогодні на Житомирщині через ремонт автодороги «Бердичів – Іванопіль» тимчасово на 2 години закриють рух через міст в селі Озадівка Бердичівського району. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської облдержадміністрації з посиланням на Службу автомобільних доріг у Житомирській області.

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«Сьогодні, 23 листопада, з 15:00 до 17:00 години тимчасово закриють рух по автодорозі місцевого значення «Бердичів – Іванопіль» на км 11+181 через міст в с. Озадівка у зв’язку з проведенням ремонтних робіт», - сказано у повідомленні.

Там також уточнюють, що йдеться про рух на мосту через річку Гнилоп’ять в Озадівці.

Раніше стало відомо, що Житомирщина посилить ваговий контроль за великогабаритним транспортом.