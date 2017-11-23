Омелян назвав дату можливого запуску національної лоукост-авіакомпанії
15:31, 23 листопада 2017Транспорт/Звя'зок
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За словами міністра інфраструктури, запуск української лоукост-авіакомпанії може відбутися в грудні.
Ілюстрація REUTERS
Запуск національної авіакомпанії у сегменті дешевих авіаперевезень може відбутися у грудні, повідомив УНІАН міністр інфраструктури Володимир Омелян.
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"Чекайте у грудні на новину (запуск національного авіаперевізника - УНІАН). Буде добре", - сказав міністр.
Як повідомляв УНІАН, раніше міністр інфраструктури Омелян заявляв, що в цьому році може бути створено національну лоукост-авіакомпанію.
У листопаді міністр заявив, що в наступному році на український ринок прийдуть ще три європейські лоукост-авіакомпанії.
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